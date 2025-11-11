Commémoration de l’Armistice Saint-Didier-en-Velay

Commémoration de l’Armistice

Place du Senis Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-11 10:45:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

La commune de Saint-Didier-en-Velay invite les habitants à participer à la cérémonie de Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Rassemblement sur la place du Senis puis défilé jusqu’au monument aux morts.

Place du Senis Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

English :

The commune of Saint-Didier-en-Velay invites residents to take part in the ceremony commemorating the Armistice of November 11, 1918.

Gather at Place du Senis, then march to the war memorial.

German :

Die Gemeinde Saint-Didier-en-Velay lädt die Einwohner zur Teilnahme an der Zeremonie zum Gedenken an den Waffenstillstand vom 11. November 1918 ein.

Versammeln Sie sich auf dem Place du Senis und marschieren Sie anschließend bis zum Kriegsdenkmal.

Italiano :

Il Comune di Saint-Didier-en-Velay invita i residenti a partecipare alla cerimonia di commemorazione dell’Armistizio dell’11 novembre 1918.

Raduno in Place du Senis, poi marcia verso il monumento ai caduti.

Espanol :

El municipio de Saint-Didier-en-Velay invita a sus habitantes a participar en la ceremonia de conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre de 1918.

Reunión en la plaza del Senado y marcha hasta el memorial de guerra.

