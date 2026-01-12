Commémoration de l’Holocauste et du 81e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz Stèle commémorative Vichy
Stèle commémorative Rue du Parc Vichy Allier
Début : 2026-02-01 11:30:00
2026-02-01
COmmémoration à Vichy pour la Journée de la mémoire des victimes de l’Holocauste et des génocides, commémorée le dimanche suivant le 27 janvier, date de la libération d’Auschwitz-Birkenau.
Stèle commémorative Rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
English :
COmmoration in Vichy for Holocaust and Genocide Remembrance Day, commemorated on the Sunday following January 27, the date of the liberation of Auschwitz-Birkenau.
