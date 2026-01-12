Commémoration de l’Holocauste et du 81e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz Stèle commémorative Vichy

Commémoration de l’Holocauste et du 81e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz

Stèle commémorative Rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

COmmémoration à Vichy pour la Journée de la mémoire des victimes de l’Holocauste et des génocides, commémorée le dimanche suivant le 27 janvier, date de la libération d’Auschwitz-Birkenau.

.

Stèle commémorative Rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

English :

COmmoration in Vichy for Holocaust and Genocide Remembrance Day, commemorated on the Sunday following January 27, the date of the liberation of Auschwitz-Birkenau.

