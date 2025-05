COMMÉMORATION DES 20 ANS DU DÉCÈS DE MAX ROUQUETTE LECTURES, AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL, DE TEXTES DE MAX ROUQUETTE – Argelliers, 13 juin 2025 07:00, Argelliers.

La municipalité et la bibliothèque d’Argelliers en partenariat avec l’Association Pierre & Soleil vous proposent de commémorer les 20 ans du décès de Max Rouquette, écrivain de langue occitane, né à Argelliers en 1908 et qui repose aujourd’hui dans le cimetière de notre commune.

A cette occasion, nous vous proposons de découvrir l’œuvre de Max Rouquette au travers de lectures de textes de l’auteur (poèmes, proses, chroniques) illustrées musicalement. Textes lus en occitan par Jean Claude Creissac (Editions Jorn Montpeyroux) et traduits par Patrice Sambat. Accompagnement musical par le groupe Six de Cœur (Jean Jacques Carre).

Collation offerte par la commune à l’issue des lectures. .

Rue de Presbytère

Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 65 75 mairie@argelliers.fr

English :

The Argelliers town council and library, in partnership with the Association Pierre & Soleil, are pleased to commemorate the 20th anniversary of the death of Max Rouquette. On this occasion, we invite you to discover the work of Max Rouquette through readings of his texts (poems, prose, chronicles) with musical accompaniment.

German :

Die Stadtverwaltung und die Bibliothek von Argelliers laden Sie in Zusammenarbeit mit dem Verein Pierre & Soleil ein, des 20. Todestages von Max Rouquette zu gedenken. Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Werk von Max Rouquette durch Lesungen von Texten des Autors (Gedichte, Prosa, Chroniken) mit musikalischen Illustrationen zu entdecken.

Italiano :

Il Comune e la biblioteca di Argelliers, in collaborazione con l’Associazione Pierre & Soleil, commemorano il 20° anniversario della morte di Max Rouquette. Per l’occasione, vi invitiamo a scoprire l’opera di Max Rouquette attraverso la lettura delle sue poesie, prose e cronache, con accompagnamento musicale.

Espanol :

El ayuntamiento y la biblioteca de Argelliers, en colaboración con la asociación Pierre & Soleil, conmemoran el vigésimo aniversario de la muerte de Max Rouquette. Para celebrarlo, le invitamos a descubrir la obra de Max Rouquette a través de lecturas de sus poemas, prosas y crónicas, con acompañamiento musical.

