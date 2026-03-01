COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE Hall de la Mairie Villefort

COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

A l’occasion de la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, la mairie de Villefort vous convie à une cérémonie de commémorations, le Dimanche 29 Mars 2026 à 12h, au Monument aux morts.
Hall de la Mairie
19 Rue de l'Église
Villefort 48800
Lozère
Occitanie

English :

On the occasion of the National Day of Remembrance and Recollection in memory of the civilian and military victims of the Algerian War, Villefort town council invites you to a commemorative ceremony on Sunday March 29, 2026 at 12pm, at the Monument aux morts.

