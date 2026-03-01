COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE Hall de la Mairie Villefort
COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE
Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
A l’occasion de la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, la mairie de Villefort vous convie à une cérémonie de commémorations, le Dimanche 29 Mars 2026 à 12h, au Monument aux morts.
Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 80 26 contact@mairievillefort.com
English :
On the occasion of the National Day of Remembrance and Recollection in memory of the civilian and military victims of the Algerian War, Villefort town council invites you to a commemorative ceremony on Sunday March 29, 2026 at 12pm, at the Monument aux morts.
