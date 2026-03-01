COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE Hall de la Mairie Villefort

COMMÉMORATION DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGERIE

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Début : 2026-03-29 12:00:00

A l’occasion de la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, la mairie de Villefort vous convie à une cérémonie de commémorations, le Dimanche 29 Mars 2026 à 12h, au Monument aux morts.

On the occasion of the National Day of Remembrance and Recollection in memory of the civilian and military victims of the Algerian War, Villefort town council invites you to a commemorative ceremony on Sunday March 29, 2026 at 12pm, at the Monument aux morts.

