Commémoration du 11 novembre 1918 Place de l’Hôtel de Ville Langeac

Début : Jeudi 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
Place de l’Hôtel de Ville Monument aux Morts Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
German :
Parade und offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal ab 11 Uhr.
Italiano :
Sfilata e cerimonia ufficiale al Monument aux Morts a partire dalle 11.00.
Espanol :
Desfile y ceremonia oficial en el Monument aux Morts a partir de las 11h.
