Commémoration du 11 novembre 1918 Musée Guerre et Paix

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Si la signature des traités de paix n’a lieu que le 28 juin 1919, c’est bien la date du 11 novembre 1918 que l’Histoire retiendra pour commémorer la fin de la Grande Guerre. Tarif compris dans le prix de l’entrée Tout public

.

Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Although the peace treaties were not signed until June 28, 1919, November 11, 1918 will go down in history as the date commemorating the end of the Great War. Price: included in admission price All public

German :

Obwohl die Friedensverträge erst am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurden, wurde der 11. November 1918 als Datum für das Ende des Großen Krieges in die Geschichtsbücher aufgenommen. Tarif: im Eintrittspreis enthalten Für die gesamte Öffentlichkeit

Italiano :

Anche se i trattati di pace furono firmati solo il 28 giugno 1919, la storia ricorderà l’11 novembre 1918 come la data in cui fu commemorata la fine della Grande Guerra. Prezzo: incluso nel prezzo d’ingresso Tutto il pubblico

Espanol :

Aunque los tratados de paz no se firmaron hasta el 28 de junio de 1919, la historia recordará el 11 de noviembre de 1918 como la fecha en la que se conmemoró el final de la Gran Guerra. Precio: incluido en el precio de la entrada Todos los públicos

L’événement Commémoration du 11 novembre 1918 Musée Guerre et Paix Novion-Porcien a été mis à jour le 2025-03-06 par Ardennes Tourisme