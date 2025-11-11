Commémoration du 11 novembre 1918 Rue de la République Paulhaguet

Commémoration du 11 novembre 1918

Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.

Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr

English :

Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.

German :

Parade und offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal ab 11 Uhr.

Italiano :

Sfilata e cerimonia ufficiale al Monument aux Morts a partire dalle 11.00.

Espanol :

Desfile y ceremonia oficial en el Monument aux Morts a partir de las 11h.

