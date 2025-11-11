Commémoration du 11 novembre 1918 Rue de la République Paulhaguet
Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet Haute-Loire
Début : Mercredi 2025-11-11 11:00:00
Défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 11h.
Rue de la République Monument aux Morts Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 62 37 mairiepaulhaguet@orange.fr
English :
Parade and official ceremony at the Monument aux Morts from 11am.
German :
Parade und offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal ab 11 Uhr.
Italiano :
Sfilata e cerimonia ufficiale al Monument aux Morts a partire dalle 11.00.
Espanol :
Desfile y ceremonia oficial en el Monument aux Morts a partir de las 11h.
