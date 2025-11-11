Commémoration du 11 novembre 1918 Place du Général de la Fayette Siaugues-Sainte-Marie
Commémoration du 11 novembre 1918 Place du Général de la Fayette Siaugues-Sainte-Marie mardi 11 novembre 2025.
Commémoration du 11 novembre 1918
Place du Général de la Fayette Monument aux Morts Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Début : Mercredi 2025-11-11 10:30:00
2025-11-11
Cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 10h30.
English :
Official ceremony at the Monument aux Morts from 10:30 am.
German :
Offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal ab 10:30 Uhr.
Italiano :
Cerimonia ufficiale al Monument aux Morts dalle 10.30.
Espanol :
Ceremonia oficial en el Monument aux Morts a partir de las 10.30 horas.
