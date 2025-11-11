Commémoration du 11 novembre 1918 Place du Général de la Fayette Siaugues-Sainte-Marie

Commémoration du 11 novembre 1918

Place du Général de la Fayette Monument aux Morts Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-11 10:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Cérémonie officielle au Monument aux Morts à partir de 10h30.

Place du Général de la Fayette Monument aux Morts Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42 mairie.siauguesstemarie@wanadoo.fr

English :

Official ceremony at the Monument aux Morts from 10:30 am.

German :

Offizielle Zeremonie am Kriegsdenkmal ab 10:30 Uhr.

Italiano :

Cerimonia ufficiale al Monument aux Morts dalle 10.30.

Espanol :

Ceremonia oficial en el Monument aux Morts a partir de las 10.30 horas.

L’événement Commémoration du 11 novembre 1918 Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier