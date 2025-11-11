Commémoration du 11 novembre à Thuré

Thuré, monument aux morts Thuré Thuré Vienne

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Le Maire Dominique CHAINE et l’ensemble du conseil municipal vous invitent à participer à la cérémonie du souvenir qui se tiendra le mardi 11 novembre 2025.

Programme

11h45 — Rassemblement place de la Liberté

️ 12h00 — Cérémonie au monument aux morts

12h30 — Vin d’honneur à la salle des mariages

La cérémonie sera accompagnée par la fanfare de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.

Venez nombreux rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la France .

