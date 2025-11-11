Commémoration du 11 novembre à Thuré Thuré, monument aux morts Thuré
Commémoration du 11 novembre à Thuré Thuré, monument aux morts Thuré mardi 11 novembre 2025.
Commémoration du 11 novembre à Thuré
Thuré, monument aux morts Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration du 11 novembre à Thuré
Le Maire Dominique CHAINE et l’ensemble du conseil municipal vous invitent à participer à la cérémonie du souvenir qui se tiendra le mardi 11 novembre 2025.
Programme
11h45 — Rassemblement place de la Liberté
️ 12h00 — Cérémonie au monument aux morts
12h30 — Vin d’honneur à la salle des mariages
La cérémonie sera accompagnée par la fanfare de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.
Venez nombreux rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la France .
Thuré, monument aux morts Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19
English : Commémoration du 11 novembre à Thuré
German : Commémoration du 11 novembre à Thuré
Italiano :
Espanol : Commémoration du 11 novembre à Thuré
L’événement Commémoration du 11 novembre à Thuré Thuré a été mis à jour le 2025-10-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne