Commémoration du 11 novembre

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Commémoration du 11 novembre à Boismorand

Pour la commémoration du 11 novembre dans la ville de Boismorand aura lieu un dépôt d’une gerbe à 10h au monuments aux morts. .

Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire

English :

November 11th commemoration in Boismorand

German :

Gedenkfeier zum 11. November in Boismorand

Italiano :

Commemorazione dell’11 novembre a Boismorand

Espanol :

Conmemoración del 11 de noviembre en Boismorand

L’événement Commémoration du 11 novembre Boismorand a été mis à jour le 2025-11-06 par OT GIEN