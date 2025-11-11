Commémoration du 11 novembre Boismorand
Rue de la Mairie Boismorand Loiret
Début : 2025-11-11 10:00:00
Commémoration du 11 novembre à Boismorand
Pour la commémoration du 11 novembre dans la ville de Boismorand aura lieu un dépôt d’une gerbe à 10h au monuments aux morts. .
Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 82 69
English :
November 11th commemoration in Boismorand
German :
Gedenkfeier zum 11. November in Boismorand
Italiano :
Commemorazione dell’11 novembre a Boismorand
Espanol :
Conmemoración del 11 de noviembre en Boismorand
