Commémoration du 11 novembre Gien
Commémoration du 11 novembre Gien mardi 11 novembre 2025.
Commémoration du 11 novembre
Place du Général de Gaulle Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:05:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Cérémonies commémoratives à Gien 11 novembre
À l’occasion des commémorations du 11 novembre, la ville de Gien organise un parcours de cérémonies en hommage aux combattants et aux victimes des guerres.
Le rassemblement aura lieu à 9h05, place du Général-de-Gaulle, avant le départ pour Arrabloy.
Les participants assisteront ensuite
à 9h35, à la cérémonie au monument aux morts d’Arrabloy,
à 9h55, à la cérémonie au monument de la 12e BSMAT,
à 10h20, à la cérémonie au monument de 1870,
à 11h05, à la cérémonie au monument aux morts, place du Général-de-Gaulle,
puis à 11h20, au dévoilement d’une plaque de rue en hommage à Émile Frezot.
La matinée se conclura par un vin d’honneur offert à la salle Bernard-Palissy.
Un moment de mémoire et de recueillement, ouvert à tous les habitants et visiteurs. .
Place du Général de Gaulle Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00
English :
Commemorative ceremonies in Gien ? November 11
German :
Gedenkzeremonien in Gien ? 11. November
Italiano :
Cerimonie commemorative a Gien ? 11 novembre
Espanol :
Ceremonias conmemorativas en Gien ? 11 de noviembre
L’événement Commémoration du 11 novembre Gien a été mis à jour le 2025-10-31 par OT GIEN