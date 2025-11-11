Commémoration du 11 novembre

Place du Général de Gaulle Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 09:05:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Cérémonies commémoratives à Gien 11 novembre

À l’occasion des commémorations du 11 novembre, la ville de Gien organise un parcours de cérémonies en hommage aux combattants et aux victimes des guerres.

Le rassemblement aura lieu à 9h05, place du Général-de-Gaulle, avant le départ pour Arrabloy.

Les participants assisteront ensuite

à 9h35, à la cérémonie au monument aux morts d’Arrabloy,

à 9h55, à la cérémonie au monument de la 12e BSMAT,

à 10h20, à la cérémonie au monument de 1870,

à 11h05, à la cérémonie au monument aux morts, place du Général-de-Gaulle,

puis à 11h20, au dévoilement d’une plaque de rue en hommage à Émile Frezot.

La matinée se conclura par un vin d’honneur offert à la salle Bernard-Palissy.

Un moment de mémoire et de recueillement, ouvert à tous les habitants et visiteurs. .

Place du Général de Gaulle Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00

English :

Commemorative ceremonies in Gien ? November 11

German :

Gedenkzeremonien in Gien ? 11. November

Italiano :

Cerimonie commemorative a Gien ? 11 novembre

Espanol :

Ceremonias conmemorativas en Gien ? 11 de noviembre

L’événement Commémoration du 11 novembre Gien a été mis à jour le 2025-10-31 par OT GIEN