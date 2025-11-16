Commémoration du 11 novembre La Séauve-sur-Semène

Commémoration du 11 novembre

Monument aux morts La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 organisé par la mairie.

Rendez-vous devant le monument aux morts à 10h le dimanche 16 novembre.

Monument aux morts La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80

English :

Ceremony to commemorate the Armistice of November 11, 1918, organized by the town hall.

Meet in front of the war memorial at 10am on Sunday November 16.

German :

Gedenkfeier zum Waffenstillstand vom 11. November 1918, organisiert vom Bürgermeisteramt.

Treffpunkt vor dem Kriegsdenkmal um 10 Uhr am Sonntag, den 16. November.

Italiano :

Cerimonia di commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918, organizzata dalla Mairie.

Appuntamento davanti al monumento ai caduti alle 10 di domenica 16 novembre.

Espanol :

Ceremonia de conmemoración del armisticio del 11 de noviembre de 1918, organizada por el ayuntamiento.

Encuentro frente al memorial de guerra a las 10 h el domingo 16 de noviembre.

