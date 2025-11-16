Commémoration du 11 novembre La Séauve-sur-Semène
Commémoration du 11 novembre La Séauve-sur-Semène dimanche 16 novembre 2025.
Commémoration du 11 novembre
Monument aux morts La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 organisé par la mairie.
Rendez-vous devant le monument aux morts à 10h le dimanche 16 novembre.
Monument aux morts La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80
English :
Ceremony to commemorate the Armistice of November 11, 1918, organized by the town hall.
Meet in front of the war memorial at 10am on Sunday November 16.
German :
Gedenkfeier zum Waffenstillstand vom 11. November 1918, organisiert vom Bürgermeisteramt.
Treffpunkt vor dem Kriegsdenkmal um 10 Uhr am Sonntag, den 16. November.
Italiano :
Cerimonia di commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre 1918, organizzata dalla Mairie.
Appuntamento davanti al monumento ai caduti alle 10 di domenica 16 novembre.
Espanol :
Ceremonia de conmemoración del armisticio del 11 de noviembre de 1918, organizada por el ayuntamiento.
Encuentro frente al memorial de guerra a las 10 h el domingo 16 de noviembre.
