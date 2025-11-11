Commémoration du 11 novembre Labastide-d’Armagnac

Commémoration du 11 novembre

Monument aux morts Labastide-d’Armagnac Landes

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Les anciens combattants de Labastide d’Armagnac vous invite à la commémoration du 11 novembre qui se déroulera à 11h au monuments aux morts du village. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à 11h45.

Les anciens combattants de Labastide d’Armagnac vous invite à la commémoration du 11 novembre qui se déroulera à 11h au monuments aux morts du village. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à 11h45.

Un repas ouvert à tous est proposé à l’auberge des chasseurs à Créon d’Armagnac à partir de 13h.

Inscriptions jusqu’au 6 novembre.

Contactez le 05.58.44.67.93 ou le 05.58.44.80.50. .

Monument aux morts Labastide-d'Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 67 93

English : Commémoration du 11 novembre

The Labastide d’Armagnac veterans invite you to the November 11th commemoration at 11am at the village war memorial. A vin d’honneur will be offered by the municipality at 11:45.

A meal open to all will be served at the auberge des chasseurs in Créon d’Armagnac from

German : Commémoration du 11 novembre

Die Kriegsveteranen von Labastide d’Armagnac laden Sie zur Gedenkfeier am 11. November ein, die um 11 Uhr am Kriegerdenkmal des Dorfes stattfindet. Um 11:45 Uhr wird von der Gemeinde ein Ehrenwein angeboten.

Ein Essen für alle wird in der Auberge des chasseurs in Créon d’Armagnac ab 11.00 Uhr angeboten

Italiano :

I veterani di Labastide d’Armagnac vi invitano alla commemorazione dell’11 novembre alle 11.00 presso il monumento ai caduti del villaggio. Alle 11.45 il comune offrirà un vin d’honneur.

Un pasto aperto a tutti sarà servito presso l’auberge des chasseurs di Créon d’Armagnac a partire dalle ore 11.45

Espanol : Commémoration du 11 novembre

Los veteranos de Labastide d’Armagnac le invitan a la conmemoración del 11 de noviembre a las 11 h en el memorial de guerra del pueblo. A las 11.45 h, el ayuntamiento ofrecerá un vino de honor.

Se servirá una comida abierta a todos en el auberge des chasseurs de Créon d’Armagnac a partir del

