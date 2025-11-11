Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Commémoration du 11 Novembre Le Moulinet-sur-Solin

mardi 11 novembre 2025

1 Rue de Langesse Le Moulinet-sur-Solin Loiret

2025-11-11 11:00:00
2025-11-11

La mairie de Le Moulinet Sur Solin vous invite à la commémoration du 11 Novembre, sur la place de la mairie à 11h.
À la suite, un vin d’honneur sera servi à la mairie.   .

1 Rue de Langesse Le Moulinet-sur-Solin 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 10 10 

English :

Commemoration of November 11

German :

Gedenkfeier zum 11. November

Italiano :

Commemorazione dell’11 novembre

Espanol :

Conmemoración del 11 de noviembre

