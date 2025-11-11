Commémoration du 11 Novembre Place de l’église Maillane

Mardi 11 novembre 2025 à partir de 11h. Place de l'église Mairie de Maillane Maillane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-11 11:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918.



Rendez-vous à 11h devant la Mairie Place de l’Eglise pour le départ du cortège vers le monument aux morts.

La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité à 12h au Centre Frédéric Mistral. .

Place de l’église Mairie de Maillane Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 74 06

English :

Commemoration of November 11 in Maillane.

German :

Gedenkfeier zum 11. November in Maillane.

Italiano :

Commemorazione dell’11 novembre a Maillane.

Espanol :

Conmemoración del 11 de noviembre en Maillane.

