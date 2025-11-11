Commémoration du 11 Novembre Place de l’église Maillane
Commémoration du 11 Novembre Place de l’église Maillane mardi 11 novembre 2025.
Commémoration du 11 Novembre
Mardi 11 novembre 2025 à partir de 11h. Place de l’église Mairie de Maillane Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Commémoration du 11 Novembre à Maillane.
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918.
Rendez-vous à 11h devant la Mairie Place de l’Eglise pour le départ du cortège vers le monument aux morts.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité à 12h au Centre Frédéric Mistral. .
Place de l’église Mairie de Maillane Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 74 06
English :
Commemoration of November 11 in Maillane.
German :
Gedenkfeier zum 11. November in Maillane.
Italiano :
Commemorazione dell’11 novembre a Maillane.
Espanol :
Conmemoración del 11 de noviembre en Maillane.
L’événement Commémoration du 11 Novembre Maillane a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence