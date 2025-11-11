Commémoration du 11 Novembre salle des fëtes Nonac

Commémoration du 11 Novembre salle des fëtes Nonac mardi 11 novembre 2025.

Commémoration du 11 Novembre

salle des fëtes le bourg Nonac Charente

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Commémoration du 11 Novembre! Nonac Commémoration du 11 Novembre La Municipalité de Nonac a le plaisir de vous convier au repas communal le mardi 11 novembre 2025 à 12h30 à la salle des fêtes.

salle des fëtes le bourg Nonac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 16 10 mairie@nonac.fr

English : Commémoration du 11 Novembre

Commemoration of 11 November! Nonac Commemoration of 11 November The Municipality of Nonac is pleased to invite you to a communal meal on Tuesday, 11 November 2025, at 12:30 p.m. in the village hall.

German : Commémoration du 11 Novembre

Gedenkfeier zum 11. November! Nonac Commémoration du 11 Novembre Die Gemeinde Nonac freut sich, Sie zum Gemeindeessen am Dienstag, den 11. November 2025 um 12:30 Uhr im Festsaal einzuladen.

Italiano : Commémoration du 11 Novembre

Commemorazione dell’11 novembre! Commemorazione dell’11 novembre Nonac Il Comune di Nonac è lieto di invitarvi al pranzo comunitario di martedì 11 novembre 2025 alle 12:30 nella Salle des Fêtes.

Espanol : Commémoration du 11 Novembre

Conmemoración del 11 de noviembre Nonac Conmemoración del 11 de noviembre El Ayuntamiento de Nonac tiene el placer de invitarle a la comida comunitaria del martes 11 de noviembre de 2025 a las 12:30 en la Salle des Fêtes.

L’événement Commémoration du 11 Novembre Nonac a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Sud Charente