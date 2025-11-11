Commémoration du 11 novembre Rassemblement à 10h devant l’Hôtel de Ville s’Oyonnax Oyonnax

Commémoration du 11 novembre Rassemblement à 10h devant l’Hôtel de Ville s’Oyonnax Oyonnax mardi 11 novembre 2025.

Commémoration du 11 novembre

Rassemblement à 10h devant l’Hôtel de Ville s’Oyonnax Parc René Nicod Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

À Oyonnax, ville médaillée de la Résistance et de la Croix de Guerre, la cérémonie du 11 novembre prend un sens particulier les habitants célèbrent à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918 et le défilé des Maquisards du 11 novembre 1943.

.

Rassemblement à 10h devant l’Hôtel de Ville s’Oyonnax Parc René Nicod Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 administration.generale@oyonnax.fr

English :

In Oyonnax, a town with Resistance and Croix de Guerre medals, the November 11 ceremony takes on a special meaning, as residents celebrate both the Armistice of November 11, 1918 and the Maquis parade of November 11, 1943.

German :

In Oyonnax, einer Stadt, die mit Medaillen für den Widerstand und dem Kriegskreuz ausgezeichnet wurde, hat die Zeremonie am 11. November eine besondere Bedeutung: Die Einwohner feiern sowohl den Waffenstillstand vom 11. November 1918 als auch die Parade der Maquisards vom 11. November 1943.

Italiano :

A Oyonnax, città insignita delle medaglie della Resistenza e della Croix de Guerre, la cerimonia dell’11 novembre assume un significato particolare: la popolazione locale celebra sia l’armistizio dell’11 novembre 1918 sia la parata maquis dell’11 novembre 1943.

Espanol :

En Oyonnax, ciudad condecorada con las medallas de la Resistencia y la Croix de Guerre, la ceremonia del 11 de noviembre adquiere un significado especial: la población local celebra tanto el Armisticio del 11 de noviembre de 1918 como el desfile de los Maquis del 11 de noviembre de 1943.

L’événement Commémoration du 11 novembre Oyonnax a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey