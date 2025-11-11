Commémoration du 11 novembre Saint-Brisson-sur-Loire

Commémoration du 11 novembre

22 Rue d’Autry Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:15:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Commémoration du 11 novembre à Saint-Brisson-sur-Loire

La commémoration commencera à 10H15 devant la mairie avec un dépôt d’une gerbe au monuments aux morts suivi d’un vin d’honneur. .

22 Rue d’Autry Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 70 07

English :

November 11th commemoration at Saint-Brisson-sur-Loire

German :

Gedenkfeier zum 11. November in Saint-Brisson-sur-Loire

Italiano :

Commemorazione dell’11 novembre a Saint-Brisson-sur-Loire

Espanol :

Conmemoración del 11 de noviembre en Saint-Brisson-sur-Loire

