Commémoration du 11 novembre Saint-Brisson-sur-Loire
22 Rue d'Autry Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Début : 2025-11-11 10:15:00
Commémoration du 11 novembre à Saint-Brisson-sur-Loire
La commémoration commencera à 10H15 devant la mairie avec un dépôt d’une gerbe au monuments aux morts suivi d’un vin d’honneur. .
+33 2 38 36 70 07
