COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE Seysses
MONUMENT AUX MORTS Seysses Haute-Garonne
Début : 2025-11-11 11:30:00
2025-11-11
Commémoration par l’amical des anciens combattants
L’amicale des Anciens combattants organise la commémoration du 11.11 au monument aux morts à partir de 11h30 .
MONUMENT AUX MORTS Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie service.associations@mairieaunes.fr
English :
Commemoration by the veterans’ association
German :
Gedenkfeier durch die Freundschaft der Kriegsveteranen
Italiano :
Commemorazione da parte dell’associazione dei veterani
Espanol :
Conmemoración de la asociación de veteranos
