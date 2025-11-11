COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE Seysses

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE Seysses mardi 11 novembre 2025.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

MONUMENT AUX MORTS Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-11-11 11:30:00

2025-11-11

Commémoration par l’amical des anciens combattants

L’amicale des Anciens combattants organise la commémoration du 11.11 au monument aux morts à partir de 11h30 .

MONUMENT AUX MORTS Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie service.associations@mairieaunes.fr

English :

Commemoration by the veterans’ association

German :

Gedenkfeier durch die Freundschaft der Kriegsveteranen

Italiano :

Commemorazione da parte dell’associazione dei veterani

Espanol :

Conmemoración de la asociación de veteranos

