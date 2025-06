Commémoration du 18 juin – Val de Louyre et Caudeau 18 juin 2025 10:30

Dordogne

Commémoration du 18 juin Village Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 10:30:00

fin : 2025-06-18 15:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Cérémonie commémorative du 85ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle.

Défilé de véhicules militaires, dépôt de gerbe, lecture et vin d’honneur.

Défilé de véhicules militaires américains de la Seconde Guerre mondiale dans les rues de Sainte-Alvère, départ de la Halle de 10h30 à 11h avec dépôt de gerbe au monument aux morts Place du Château à 10h45.

Lecture de l’appel du 18 juin 1940 à 11h15 suivie d’un vin d’honneur.

Présentation au public des véhicules militaires et des objets de la seconde guerre mondiale par l’Association BROTHERS 24. .

Village

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80

English : Commémoration du 18 juin

Ceremony to commemorate the 85th anniversary of General De Gaulle’s appeal of 18 June 1940.

Parade of military vehicles, wreath-laying, readings and vin d’honneur.

German : Commémoration du 18 juin

Gedenkzeremonie zum 85. Jahrestag des Aufrufs von General De Gaulle vom 18. Juni 1940.

Parade von Militärfahrzeugen, Kranzniederlegung, Lesung und Ehrenwein.

Italiano :

Cerimonia di commemorazione dell’85° anniversario dell’appello del 18 giugno 1940 del generale De Gaulle.

Sfilata di veicoli militari, deposizione di corone, letture e vin d’honneur.

Espanol : Commémoration du 18 juin

Ceremonia conmemorativa del 85 aniversario del llamamiento del General De Gaulle del 18 de junio de 1940.

Desfile de vehículos militares, colocación de coronas, lecturas y vino de honor.

