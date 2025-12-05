Commémoration du 5 décembre Le Plessis-Belleville

Commémoration du 5 décembre

Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Monsieur le Maire, Dominique Smaguine, ainsi que l’ensemble des élus se réuniront le vendredi 5 décembre afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et lors des combats du Maroc et de la Tunisie.

18h00 rassemblement et cérémonie devant le monument aux morts du Plessis-Belleville.

Un verre de l’amitié sera ensuite partagé dans la salle de cérémonies de la mairie.

Toute l'actualité de la commune sur votre site internet www.leplessisbelleville.com

Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

English :

The Mayor, Dominique Smaguine, and all elected representatives will meet on Friday December 5 to pay tribute to the soldiers who died for France during the Algerian war and the fighting in Morocco and Tunisia.

? 6:00 pm: gathering and ceremony in front of the Plessis-Belleville war memorial.

A glass of friendship will then be shared in the ceremonies room of the town hall.

All the latest commune news on your website: www.leplessisbelleville.com

