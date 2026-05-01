Étaules

Commémoration du 8 mai 1945

Place de Verdun Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:45:00

fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :

2026-05-08

La cérémonie commémorant la libération du 08 mai 1945 se déroulera

Monument aux morts à 11h45

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Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr

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English :

The ceremony commemorating the liberation of May 08, 1945 will take place

War memorial at 11:45 a.m

L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Étaules a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie d’Etaules