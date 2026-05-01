Commémoration du 8 mai 1945 Étaules
Commémoration du 8 mai 1945 Étaules vendredi 8 mai 2026.
Étaules
Commémoration du 8 mai 1945
Place de Verdun Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:45:00
fin : 2026-05-08 12:30:00
Date(s) :
2026-05-08
La cérémonie commémorant la libération du 08 mai 1945 se déroulera
Monument aux morts à 11h45
.
Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr
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English :
The ceremony commemorating the liberation of May 08, 1945 will take place
War memorial at 11:45 a.m
L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Étaules a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie d’Etaules
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