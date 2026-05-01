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Commémoration du 8 mai 1945 Étaules

Commémoration du 8 mai 1945 Étaules vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17750 Étaules

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:45:00

Tarif :

Étaules

Commémoration du 8 mai 1945

Place de Verdun Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:45:00
fin : 2026-05-08 12:30:00

Date(s) :
2026-05-08

La cérémonie commémorant la libération du 08 mai 1945 se déroulera
Monument aux morts à 11h45
  .

Place de Verdun Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23  mairie@ville-etaules17.fr

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English :

The ceremony commemorating the liberation of May 08, 1945 will take place
War memorial at 11:45 a.m

L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Étaules a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie d’Etaules

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