Fourques

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

place de la mairie Fourques Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à la commémoration du 8 mai 1945, 80ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.

Nous vous attendons nombreux !…

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place de la mairie Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 41

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English :

The Mayor and Town Council invite you to take part in the commemoration of May 8, 1945, the 80th anniversary of the end of the Second World War.

We look forward to seeing you there!

L’événement COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 Fourques a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI ASPRES-THUIR