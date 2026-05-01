Vaucouleurs

Commémoration du 8 mai

Place de l’hôtel de ville Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La mairie de Vaucouleurs organise la commémoration du 8 mai 1945.

N’hésitez pas à venir nombreux pour rendre hommage aux héros tombés pour notre liberté !Tout public

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Place de l’hôtel de ville Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02

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English :

Vaucouleurs Town Hall is organizing a commemoration of May 8, 1945.

Come one, come all to pay tribute to the heroes who fell for our freedom!

L’événement Commémoration du 8 mai Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS