Commémoration du 8 mai Vaucouleurs
Commémoration du 8 mai Vaucouleurs vendredi 8 mai 2026.
Vaucouleurs
Commémoration du 8 mai
Place de l’hôtel de ville Vaucouleurs Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 09:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La mairie de Vaucouleurs organise la commémoration du 8 mai 1945.
N’hésitez pas à venir nombreux pour rendre hommage aux héros tombés pour notre liberté !Tout public
0 .
Place de l’hôtel de ville Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vaucouleurs Town Hall is organizing a commemoration of May 8, 1945.
Come one, come all to pay tribute to the heroes who fell for our freedom!
L’événement Commémoration du 8 mai Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS