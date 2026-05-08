Trouillas

COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

avenue de albères Trouillas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Maire vous invite à participer à la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.

Rendez-vous devant la salle des Fêtes à 10h30 pour le départ du cortège.

La cérémonie se conclura par le verre de l’amitié….

.

avenue de albères Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mayor invites you to take part in the ceremony commemorating the victory of May 8, 1945.

Meet in front of the Salle des Fêtes at 10:30 a.m. for the departure of the procession.

The ceremony will conclude with a welcome drink….

L’événement COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Trouillas a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI ASPRES-THUIR