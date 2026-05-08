COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Trouillas
COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Trouillas vendredi 8 mai 2026.
Trouillas
COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
avenue de albères Trouillas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le Maire vous invite à participer à la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.
Rendez-vous devant la salle des Fêtes à 10h30 pour le départ du cortège.
La cérémonie se conclura par le verre de l’amitié….
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avenue de albères Trouillas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 06 17
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English :
The Mayor invites you to take part in the ceremony commemorating the victory of May 8, 1945.
Meet in front of the Salle des Fêtes at 10:30 a.m. for the departure of the procession.
The ceremony will conclude with a welcome drink….
L’événement COMMÉMORATION DU 81E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 Trouillas a été mis à jour le 2026-05-05 par OTI ASPRES-THUIR