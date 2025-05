Commémoration du 81e anniversaire du Débarquement à la stèle – Créances, 2 juin 2025 15:00, Créances.

Manche

Commémoration du 81e anniversaire du Débarquement à la stèle Rue des salines Créances Manche

Henri LEMOIGNE, Maire, la Municipalité et les Anciens Combattants de Créances, dans le cadre des manifestations liées aux 81ème anniversaire du débarquement, vous convient à la cérémonie en l’honneur des vétérans américains ayant contribué en 1944 à la libération de notre pays.

Rue des salines

Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 30 18 accueil@ville-creances.fr

English : Commémoration du 81e anniversaire du Débarquement à la stèle

Henri LEMOIGNE, Mayor, the Municipality and the Créances Veterans, as part of the 81st anniversary of D-Day, invite you to the ceremony in honor of the American veterans who contributed to the liberation of our country in 1944.

German :

Henri LEMOIGNE, Bürgermeister, die Stadtverwaltung und die Anciens Combattants von Créances laden Sie im Rahmen der Veranstaltungen zum 81. Jahrestag der Landung der Alliierten zur Zeremonie zu Ehren der amerikanischen Veteranen ein, die 1944 zur Befreiung unseres Landes beigetragen haben.

Italiano :

Henri LEMOIGNE, Sindaco, il Municipio e i Veterani di Créances, nell’ambito delle manifestazioni per l’81° anniversario del D-Day, vi invitano alla cerimonia in onore dei veterani americani che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese nel 1944.

Espanol :

Henri LEMOIGNE, Alcalde, el Ayuntamiento y los Veteranos de Créances, en el marco de los actos del 81 aniversario del Día D, le invitan a la ceremonia en honor de los veteranos americanos que contribuyeron a la liberación de nuestro país en 1944.

