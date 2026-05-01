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Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig

Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig vendredi 8 mai 2026.

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif :

Mutzig

Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 09:45:00
fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Rendez-vous vendredi 8 mai pour le 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
 
 
Programme des cérémonies
 
– 9 h 55 discours et dépôts de gerbe
– 10 h 15 discours et dépôt de gerbe à la plaque commémorant la mort du G.I Simon QUIROZ
– 10 h 30 office religieux à l’église Saint-Maurice
– 11 h 30 Prise d’Armes, remise de décorations, lecture des messages officiels, mots des autorités, chants, dépôt de gerbes, sonnerie aux Morts, minute de silence, Hymne National, défilé
 
 
La cérémonie se clôturera à la mairie, avec l’allocution des autorités et un verre de l’amitié.
Ouvert à tous Gratuit
 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à nos côtés en mémoire à la fin de la seconde guerre mondiale et de ses combattants.   .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86  communication@gmail.com

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English :

L’événement Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig a été mis à jour le 2026-04-29 par Ville de Mutzig

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