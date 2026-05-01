Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig
Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig vendredi 8 mai 2026.
Mutzig
Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 09:45:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Rendez-vous vendredi 8 mai pour le 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Programme des cérémonies
– 9 h 55 discours et dépôts de gerbe
– 10 h 15 discours et dépôt de gerbe à la plaque commémorant la mort du G.I Simon QUIROZ
– 10 h 30 office religieux à l’église Saint-Maurice
– 11 h 30 Prise d’Armes, remise de décorations, lecture des messages officiels, mots des autorités, chants, dépôt de gerbes, sonnerie aux Morts, minute de silence, Hymne National, défilé
La cérémonie se clôturera à la mairie, avec l’allocution des autorités et un verre de l’amitié.
Ouvert à tous Gratuit
Nous espérons vous retrouver nombreux à nos côtés en mémoire à la fin de la seconde guerre mondiale et de ses combattants. .
Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86 communication@gmail.com
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English :
L’événement Commémoration du 81ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 Mutzig a été mis à jour le 2026-04-29 par Ville de Mutzig
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