Commémoration du 85ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 – Rue Voltaire Pertuis 18 juin 2025 18:30

Vaucluse

Commémoration du 85ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 Mercredi 18 juin 2025 à 18h30. Rue Voltaire Hôtel de Ville Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 18:30:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Mr Roger PELLENC, Maire de Pertuis et le Conseil Municipal invitent la population le Mercredi 18 juin à 18h30 à l’Hôtel de VIlle pour commémorer l’Appel du 18 juin 1940.

Au programme Lecture de l’Appel, Chant des Partisans, lecture du message du Ministre des Armées, vin d’honneur offert par Mr Le Maire et la Municipalité .

Rue Voltaire Hôtel de Ville

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 02 74

English :

Mr Roger PELLENC, Mayor of Pertuis, and the Municipal Council invite the public to attend the commemoration of the Appeal of June 18, 1940, on Wednesday June 18 at 6.30pm at the Hôtel de VIlle.

German :

Herr Roger PELLENC, Bürgermeister von Pertuis, und der Gemeinderat laden die Bevölkerung am Mittwoch, den 18. Juni um 18:30 Uhr in das Hôtel de VIlle ein, um des Appells vom 18. Juni 1940 zu gedenken.

Italiano :

Roger PELLENC, sindaco di Pertuis, e il Consiglio comunale invitano il pubblico a partecipare alla commemorazione dell’appello del 18 giugno 1940 mercoledì 18 giugno alle 18.30 all’Hôtel de Ville.

Espanol :

El Sr. Roger PELLENC, Alcalde de Pertuis, y el Consejo Municipal invitan al público a asistir a la conmemoración del Llamamiento del 18 de junio de 1940 el miércoles 18 de junio a las 18.30 h en el Hôtel de Ville.

L’événement Commémoration du 85ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 Pertuis a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme de Pertuis