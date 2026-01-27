Commémoration du cessez-le-feu en Algérie Aurec-sur-Loire

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

Place de l’église et maison des associations Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

La mairie d’Aurec-sur-Loire, la FNACA et l’UFAC organise un rassemblement de commémoration du 64ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie sur la place de l’Église.

Place de l’église et maison des associations Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 40 13 mairie@mairie-aurec.fr

English :

The Mairie d’Aurec-sur-Loire, FNACA and UFAC are organizing a gathering to commemorate the 64th anniversary of the Cessez le feu in Algeria on the Place de l’Église.

