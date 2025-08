Commémoration du Miracle de Notre-Dame de Grâce Église Sainte Agathe Maillane

Du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 de 9h à 20h. Église Sainte Agathe Place de l'église Maillane Bouches-du-Rhône

Fêtes commémoratives en l’honneur de Notre Dame de Grâce, vierge miraculeuse qui protégea le village contre le choléra en 1854.

25-26-27 Août



20 h 30 Tridiumm. Prédication mariale.

Confessions à partir de 19h30.



jeudi 28 Août



9 h 30 Procession et vénération des enfants.

Confessions de 10 h 30 à 12 h .

10h30-12h confessions

18h: Messe

19 h 00 Procession de demande du miracle.

Salut au Saint-Sacrement



Vendredi 29 août



10 h 00 Grande messe avec le pèlerinage de Graveson.



17 h 30 Vêpres et procession de la Reconnaissance dans les rues du village.

Salut au Saint-Sacrement.



Du 30 août au 5 septembre à 20 h 30 Neuvaine à Notre-Dame de Grâce. .

Église Sainte Agathe Place de l’église Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 65 02 17 monique13910@gmail.com

English :

Commemorative festivities in honor of Notre Dame de Grâce, the miraculous virgin who protected the village from cholera in 1854.

German :

Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren von Notre Dame de Grace, einer wundertätigen Jungfrau, die das Dorf 1854 vor der Cholera beschützte.

Italiano :

Festeggiamenti commemorativi in onore di Notre Dame de Grâce, la vergine miracolosa che ha protetto il villaggio dal colera nel 1854.

Espanol :

Fiestas conmemorativas en honor de Notre Dame de Grâce, la virgen milagrosa que protegió al pueblo del cólera en 1854.

