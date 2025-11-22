Commémoration du nauffrage du Hilda Dinard

Commémoration du nauffrage du Hilda

Esplanade Yves Verney Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le 22 novembre prochain, le Yacht Club de Dinard et la Ville de Dinard organisent la commémoration du 120ᵉ anniversaire du naufrage du paquebot transmanche Hilda, drame maritime survenu dans la nuit du 18 au 19 novembre 1905.

Un naufrage qui a marqué l’histoire locale et la mémoire de nombreuses familles

Le Hilda, en provenance de Southampton, s’échoua sur le récif des Portes, au large de Saint-Malo, à la suite d’une violente tempête de neige. Le bilan fut tragique 125 passagers et membres d’équipage périrent, dont une majorité de Britanniques résidant à Dinard et 70 Johnnies* originaires du Léon. Seuls six hommes survécurent, dont cinq Johnnies, retrouvés au petit matin agrippés aux mâts du navire après que la tempête eut retardé l’arrivée des secours.

Ce drame demeure profondément ancré dans la mémoire des familles britanniques et léonardes. Pour cette raison, le Yacht Club de Dinard a souhaité que ces commémorations donnent une place centrale aux descendants des passagers, dont les recherches historiques ont permis de transmettre et éclairer cette histoire.

*cultivateurs et marchands d’oignons de Roscoff

Programme de la journée du 22 novembre 2025

Dans la matinée Marché de Dinard

Stand des Léonards présentation et tressage traditionnel des oignons roses de Roscoff.

15 h 30 Monument du Hilda, jardin du Gallic

Dévoilement de la plaque commémorative restaurée au pied de l’hélice du Hilda.

En parallèle, un hommage sera rendu en mer par les descendants des Johnnies, avec le concours de la SNSM de Dinard, Saint-Malo, Lancieux et Saint-Cast.

16 h Conférence Salle Stephan Bouttet (entrée libre)

Avec 4 intervenants**

Michèle Ségura-Coz (Les passagers anglais du Hilda), Emmanuel Feige (Histoire du vapeur, circonstances du naufrage et état de l’épave), Estelle Champeau (La vie des vendeurs d’oignons roses au Royaume-Uni aux alentours de 1905), Yves Defrance (Les chansons de naufrage en Bretagne. La rencontre se conclura par l’interprétation de la chanson du Hilda, composée dans les jours suivant le drame, par l’atelier de chant traditionnel de l’association Phare Ouest de Cancale, sous la direction de Paul Terral.

** Les intervenants

Michèle Ségura-Coz, présidente de l’association franco-britannique des descendants du Hilda, spécialiste de l’histoire du navire et de ses passagers après plus de trente ans de recherches internationales.

Estelle Champeau, professeure agrégée d’anglais, chercheuse en études celtiques et spécialiste des Johnnies.

Emmanuel Feige, historien, président du club de plongée de Saint-Malo, auteur de Les épaves malouines.

Yves Defrance, professeur de musique, ethnomusicologue, membre du YCD.

Atelier de chant traditionnel Phare Ouest (Cancale), interprète du chant populaire dédié au Hilda. .

Esplanade Yves Verney Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Commémoration du nauffrage du Hilda Dinard a été mis à jour le 2025-11-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme