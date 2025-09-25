Commémoration en hommage aux soldats Harkis et autres forces supplétives Clos des Jardins de Pertuis Pertuis

Commémoration en hommage aux soldats Harkis et autres forces supplétives Clos des Jardins de Pertuis Pertuis jeudi 25 septembre 2025.

Commémoration en hommage aux soldats Harkis et autres forces supplétives

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 14h30. Clos des Jardins de Pertuis Boulevard Jean Guigues Pertuis Vaucluse

Commémoration en hommage aux soldats Harkis et autres forces supplétives le jeudi 25 septembre 2025 à 14h30 à l’ancien camp Clos des Jardins

Notre association organise le jeudi 25 septembre 2025 à 14h30 sur le site de l’ancien camp Harkis du Clos des Jardins de Pertuis un recueillement d’une minute de silence en hommage aux anciens combattants musulmans Harkis.



Depuis l’arrivée en 1963 des familles des rescapés Harkis installées dans l’ancien camp Clos des Jardins, il y eu la mise à disposition d’un carré musulman au cimetière de Pertuis suivi de l’ouverture il y a 45 ans de la mosquée des Harkis située rue Grande / rue Bonne inaugurée par nos anciens en présence de l’ancien maire M. Guigues et le Bachaga Boualam.



Ces lieux sont devenus des symboles de la mémoire et de l’histoire de la Communauté des Français Musulmans de Pertuis.



Aujourd’hui, ces racines historiques appartiennent à leurs descendants et à l’Histoire de la ville. Ils ne s’effaceront pas malgré le temps qui passe. Nous demandons qu’ils soient classés en monuments historiques .



Merci pour votre présence !!!

Contacts

Mohamed Mehabdi

07 82 81 95 36

Kamel Louanchi

07 69 94 07 34 .

Clos des Jardins de Pertuis Boulevard Jean Guigues Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 94 07 34

English :

Commemoration in honor of the Harkis and other suppletive forces on Thursday, September 25, 2025 at 2:30 p.m. at the former Clos des Jardins camp

German :

Gedenkfeier zu Ehren der Harkis-Soldaten und anderer Stellvertreterkräfte am Donnerstag, den 25. September 2025 um 14:30 Uhr im ehemaligen Lager Clos des Jardins

Italiano :

Commemorazione in onore degli Harkis e delle altre forze di supporto giovedì 25 settembre 2025 alle 14.30 presso l’ex campo di Clos des Jardins

Espanol :

Conmemoración en honor de los Harkis y otras fuerzas de apoyo el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 14.30 horas en el antiguo campamento de Clos des Jardins

