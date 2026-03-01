Commémoration et Hommage au Commandant Guesnet

Place du village La Neuville-en-Hez Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-27 13:30:00

Date(s) :

2026-03-27

En 1926, le Commandant Guesnet fonde l’Oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Vendredi 27 mars a lieu un hommage à sa mémoire en présence du Département, de la Région et d’autres personnalités.

Un orchestre d’une cinquantaine de musiciens accompagnera cette cérémonie.

En 1926, le Commandant Guesnet fonde l’Oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Vendredi 27 mars a lieu un hommage à sa mémoire en présence du Département, de la Région et d’autres personnalités.

Un orchestre d’une cinquantaine de musiciens accompagnera cette cérémonie. .

Place du village La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France pa.rouyeye@laposte.net

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English :

In 1926, Commandant Guesnet founded the Oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. On Friday March 27, a tribute to his memory will be held in the presence of the Department, the Region and other personalities.

A fifty-strong orchestra will accompany the ceremony.

L’événement Commémoration et Hommage au Commandant Guesnet La Neuville-en-Hez a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis