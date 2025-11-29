Commémoration fin guerre d’Algérie et Sainte-Barbe

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La municipalité, en collaboration avec les sapeurs-pompiers et les anciens combattants, organise une cérémonie commémorative de la fin de la Guerre d’Algérie et la fête de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers.

Défilé et apéritif.

.

Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

The municipality, in collaboration with the fire department and veterans’ association, is organizing a ceremony to commemorate the end of the Algerian War and the feast of Sainte-Barbe, patron saint of the fire department.

Parade and aperitif.

German :

Die Gemeinde organisiert in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Kriegsveteranen eine Gedenkfeier zum Ende des Algerienkriegs und das Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Feuerwehrleute.

Parade und Aperitif.

Italiano :

Il Comune, in collaborazione con i vigili del fuoco e i veterani, organizza una cerimonia per commemorare la fine della guerra d’Algeria e la festa di Sainte-Barbe, patrona dei vigili del fuoco.

Sfilata e aperitivo.

Espanol :

El ayuntamiento, en colaboración con el cuerpo de bomberos y los veteranos, organiza una ceremonia para conmemorar el final de la Guerra de Argelia y la festividad de Sainte-Barbe, patrona del cuerpo de bomberos.

Desfile y aperitivo.

L’événement Commémoration fin guerre d’Algérie et Sainte-Barbe Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène