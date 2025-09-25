Commémoration Harkis et Formations supplétives Square Foch Saintes

Commémoration Harkis et Formations supplétives Square Foch Saintes jeudi 25 septembre 2025.

Commémoration Harkis et Formations supplétives

Square Foch Monument Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 10:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives.

.

Square Foch Monument Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

National day of homage to the Harkis and other members of suppletive formations.

German :

Nationaler Tag der Ehrung der Harkis und anderer Mitglieder der Ersatzformationen.

Italiano :

Giornata nazionale di omaggio agli Harkis e ad altri membri di gruppi solidali.

Espanol :

Día nacional de homenaje a los Harkis y otros miembros de grupos supletorios.

L’événement Commémoration Harkis et Formations supplétives Saintes a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge