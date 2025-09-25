Commémoration Harkis et Formations supplétives Square Foch Saintes
Commémoration Harkis et Formations supplétives Square Foch Saintes jeudi 25 septembre 2025.
Commémoration Harkis et Formations supplétives
Square Foch Monument Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-09-25 10:00:00
fin : 2025-09-25
2025-09-25
Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives.
Square Foch Monument Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
National day of homage to the Harkis and other members of suppletive formations.
German :
Nationaler Tag der Ehrung der Harkis und anderer Mitglieder der Ersatzformationen.
Italiano :
Giornata nazionale di omaggio agli Harkis e ad altri membri di gruppi solidali.
Espanol :
Día nacional de homenaje a los Harkis y otros miembros de grupos supletorios.
L’événement Commémoration Harkis et Formations supplétives Saintes a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge