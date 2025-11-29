Commémoration : les 500 ans du Bundschuh. Place d’Austerlitz Strasbourg Samedi 29 novembre, 15h00 Entrée libre

Événement en mémoire de nos aïeux gueux (gens du commun) qui luttèrent il y a 500 ans pour obtenir (en vain malheureusement) l’équivalent du R.I.C soit un droit de codécision.

**Commémoration : les 500 ans du Bundschuh.**

### **Samedi 29 novembre 2025 de 15h à 17h Place d’Austerlitz Strasbourg.**

Des Alsaciens & Lorrains se recueilleront publiquement en invitant les urbains à faire renaitre l’esprit Bundschuh pour être libre & en paix.

Commémoration des 500 ans de la guerre des Rustauds. Les gens du commun (gueux d’hier & actuels), sont toujours aussi mécontents !

Livres en consultations. Exposition dessins contemporains, afin de commémoration des 500 ans de la guerre des Rustauds. Promotion de la culture d’Alsace & Lorraine, de nos aïeux qui luttèrent pour être souverains. Hier comme aujourd’hui, les Gueux veulent vivre et non survivre. Venez entendre nos arguments qui explicitent cet espoir !

L’expo montrera les causes & conséquences pour les Gueux qui subissent précarité/insécurité/humiliation en défunte France. Le mondialisme tue l’occident, les autochtones qui refusent le trépas revendiquent légitiment d’être souverains afin de mieux vivre. Nos prédécesseurs Gueux, Alsaciens & Lorrains échouèrent à être souverains, la lutte contre toutes les formes de servages, d’hier et de celles d’aujourd’hui, n’est pas éteinte.

N’oublions pas qui repose à Lupstein (et ailleurs) victime du mépris et de la haine de classe. N’oublions pas qui refusa d’agir pour permettre l’émancipation du peuple. N’oublions pas que l’idéologie, qui entrava nos aïeux, règne toujours en maître (servit par une cohorte d’idiots utiles) dans les Palais Strasbourgeois.

Le peuple veut la version moderne de la Charte des XXII (et+) articles. L’historique lutte d’émancipation de nos aïeux s’incarna dans la volonté d’instituer le Référendum d’Initiative Citoyenne voulu par les Gilets-Jaunes. Sans cet outil Constitutionnel qu’est le RIC, le peuple ne sera jamais souverain.

Nos prédécesseurs eurent raisons et nous avons le devoir de ne pas oublier tout en exigeant une vie décente pour tous. 1525 & 2025, même combat !

Complément : Un appel à agir via commémoration Rustaud. Faire bon usage de l’héritage culturel de la lutte de nos prédécesseurs tout en leur rendant honneur. Ne pas oublier qui ils furent et pourquoi ils luttèrent. Ils avaient l’ambition d’être souverains, nous avons repris le flambeau en 2018 et nous continuons le combat.

500 ans (et +) que les Gueux veulent abolir l’inégalitaire société qui entrave toujours les droits des autochtones. La Charte des XXII (et +) articles fut transcendée en une seule et moderne revendication qu’est le RIC. Œuvrons à l’instauration du RIC, outil Constitutionnel, indispensable pour être en Paix.

Un évènement officiel et urbain en complément du pèlerinage laïc (au moment opportun) pour honorer nos illustres aïeux. Camarades, paysans ou simple Gueux du quotidien, nous vous invitons à Strasbourg pour commémorer ceux qui luttèrent pour être souverains.

*1 : Cet évènement sera en cohabitation à chaque rassemblement de 3R durant 2025. 3R association (loi 1908) qui promeut la sauvegarde de l’autochtone via obtention d’une réelle Démocratie (RIC), afin de pouvoir vivre en Paix (via refus, mondialisme & impérialisme), pour que chacun bénéficie du Progrès (accès pour tous aux aspects positifs des N.B.I.C).

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

0695580262

