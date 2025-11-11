Commémoration & Repas

Bourdalat Landes

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

La commune de Bourdalat vous invite à venir partager un moment de mémoire et de convivialité à l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre.

Inscriptions repas avant le 6 Novembre

La commune de Bourdalat vous invite à venir partager un moment de mémoire et de convivialité à l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 Novembre.

Au programme Messe du souvenir à 10h30 ; Dépôt de gerbe au monument aux morts à 12h30 ; Vin d’honneur offert par la municipalité à 13h et Repas convivial à 13h30.

Venez nombreux rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la France et profiter ensuite d’un moment chaleureux entre habitants !

Inscriptions pour le repas avant le 6 Novembre .

Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 29 04

English : Commémoration & Repas

The commune of Bourdalat invites you to come and share a moment of remembrance and conviviality on the occasion of the commemoration of the Armistice on November 11th.

Register for the meal before November 6

German : Commémoration & Repas

Die Gemeinde Bourdalat lädt Sie ein, anlässlich des Gedenkens an den Waffenstillstand vom 11. November einen Moment des Gedenkens und der Geselligkeit zu verbringen.

Anmeldung zum Essen bis zum 6. November

Italiano :

Il comune di Bourdalat vi invita a condividere un momento di ricordo e di convivialità in occasione della commemorazione dell’armistizio dell’11 novembre.

Iscrizione al pranzo entro il 6 novembre

Espanol : Commémoration & Repas

El municipio de Bourdalat le invita a compartir un momento de recuerdo y convivencia con motivo de la conmemoración del Armisticio del 11 de noviembre.

Inscripción para la comida antes del 6 de noviembre

L’événement Commémoration & Repas Bourdalat a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Landes d’Armagnac