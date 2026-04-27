Romanswiller

Commémoration

Place de la Mairie Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’armistice, et hommage à tous les morts pour la France. 0 .

Place de la Mairie Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57 mairie@romanswiller.fr

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English :

L’événement Commémoration Romanswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble