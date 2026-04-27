Commémoration Romanswiller
Commémoration Romanswiller jeudi 7 mai 2026.
Romanswiller
Commémoration
Place de la Mairie Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’armistice, et hommage à tous les morts pour la France. 0 .
Place de la Mairie Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57 mairie@romanswiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Commémoration Romanswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Romanswiller (Bas-Rhin)
- 9.Au fil des Champs Gravel Romanswiller Bas-Rhin 1 mai 2026
- 5. La boucle du Piémont Romanswiller Bas-Rhin 1 mai 2026
- Piste cyclable Romanswiller / Wasselonne Romanswiller Bas-Rhin 1 mai 2026
- Balade en famille Circuit poussette de Romanswiller Romanswiller Bas-Rhin 1 mai 2026
- Randonnée Circuit de Romanswiller Romanswiller Bas-Rhin 1 mai 2026