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Commémoration Romanswiller

Commémoration Romanswiller

Commémoration Romanswiller jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 67310 Romanswiller

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Romanswiller

Commémoration

Place de la Mairie Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’armistice, et hommage à tous les morts pour la France. 0  .

Place de la Mairie Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 57  mairie@romanswiller.fr

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English :

L’événement Commémoration Romanswiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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