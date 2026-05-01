Commémoration victoire 8 mai 1945 Cozes
Commémoration victoire 8 mai 1945 Cozes vendredi 8 mai 2026.
Cozes
Commémoration victoire 8 mai 1945
place du Souvenir Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La commune de Cozes vous invite aux commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
10h messe pour les victimes Eglise Saint Pierre
11h rassemblement au monument aux morts place du souvenir avec la participation des écoles
suivi d’un vin d’honneur en mairie
.
place du Souvenir Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 90 97
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English :
The commune of Cozes invites you to the commemoration of the victory of May 8, 1945.
10 a.m. mass for victims at Eglise Saint Pierre
11am gathering at the war memorial, place du souvenir, with the participation of the schools
followed by a vin d’honneur in the town hall
L’événement Commémoration victoire 8 mai 1945 Cozes a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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