Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération Bocquegney samedi 13 septembre 2025.

Rue de Lavoir Bocquegney Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Samedi 13 septembre

17h Bocquegney, borne de la 2e DB

17h30 Damas et Bettegney, borne de la 2e DB. Stèle des « 43 gars de Leclerc » tombés pendant la Bataille.

Dimanche 14 septembre

9h Madonne et Lamerey, Monument Leclerc.

9h30 Dompaire, Stèle du Lieutenant Guigon à Dompaire.

10h Bégnécourt, borne de la 2e DB.

10h30 Gelvécourt et Adompt, Stèle du Capitaine de Courçon.

11h Ville sur Illon Char Champagne.

La fanfare Dompaire / Madonne et Lamerey accompagnera le cortège ainsi que l’ Association Militaria de Vincey avec des véhicules militaires anciens.

Le Relais Mémoire de Ville sur Illon sera ouvert au public, le dimanche après-midi.Tout public

Rue de Lavoir Bocquegney 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 62 13

English :

Saturday, September 13

5pm Bocquegney, 2nd AD milestone

5.30pm Damas and Bettegney, 2nd DB milestone. Stele of the « 43 gars de Leclerc » who fell during the Battle.

Sunday September 14th

9am Madonne and Lamerey, Leclerc monument.

9:30am Dompaire, Stele of Lieutenant Guigon in Dompaire.

10am Bégnécourt, 2nd DB milestone.

10:30 Gelvécourt and Adompt, Captain de Courçon stele.

11am Ville sur Illon Char Champagne.

The Dompaire / Madonne et Lamerey brass band will accompany the procession, as will the Association Militaria de Vincey with vintage military vehicles.

The Relais Mémoire in Ville sur Illon will be open to the public on Sunday afternoon.

German :

Samstag, den 13. September

17:00 Uhr Bocquegney, Grenzstein der 2. DB

17:30 Uhr Damaskus und Bettegney, Grenzstein der 2e DB. Stele der « 43 Jungs von Leclerc », die während der Schlacht gefallen sind.

Sonntag, den 14. September

9 Uhr Madonne und Lamerey, Leclerc-Denkmal.

9.30 Uhr Dompaire, Stele von Leutnant Guigon in Dompaire.

10 Uhr Bégnécourt, Grenzstein der 2. DB.

10.30 Uhr Gelvécourt und Adompt, Stele von Capitaine de Courçon.

11 Uhr Ville sur Illon Char Champagne.

Die Musikkapelle Dompaire / Madonne et Lamerey wird den Umzug begleiten, ebenso wie die Association Militaria de Vincey mit alten Militärfahrzeugen.

Das Relais Mémoire in Ville sur Illon ist am Sonntagnachmittag für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Sabato 13 settembre

ore 17:00 Bocquegney, pietra miliare della 2ª AD

17.30 Damas e Bettegney, pietra miliare della 2ª divisione corazzata. Stele dei « 43 ragazzi di Leclerc » caduti durante la battaglia.

Domenica 14 settembre:

9.00 Madonne e Lamerey, Monumento a Leclerc.

9.30 Dompaire, Stele del tenente Guigon a Dompaire.

10.00 Bégnécourt, 2a pietra miliare della DB.

10.30 Gelvécourt e Adompt, stele del capitano de Courçon.

11.00 Ville sur Illon Char Champagne.

La banda musicale di Dompaire / Madonne et Lamerey accompagnerà il corteo, così come l’Associazione Militaria di Vincey con veicoli militari d’epoca.

Il Relais Mémoire di Ville sur Illon sarà aperto al pubblico domenica pomeriggio.

Espanol :

Sábado 13 de septiembre

17h Bocquegney, hito de la 2a AD

17h30 Damas y Bettegney, hito de la 2ª división acorazada. Estela de los « 43 chicos de Leclerc » caídos durante la Batalla.

Domingo 14 de septiembre

9h Madonne y Lamerey, Monumento a Leclerc.

9h30 Dompaire, Estela del teniente Guigon en Dompaire.

10h00 Bégnécourt, hito del 2º DB.

10.30 Gelvécourt y Adompt, Estela del Capitán de Courçon.

11h Ville sur Illon Char Champagne.

La banda de música Dompaire / Madonne et Lamerey acompañará el desfile, al igual que la Association Militaria de Vincey con vehículos militares de época.

El Relais Mémoire de Ville sur Illon estará abierto al público el domingo por la tarde.

