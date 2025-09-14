Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération Rue Maréchal Lyautey Madonne-et-Lamerey

Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération Rue Maréchal Lyautey Madonne-et-Lamerey dimanche 14 septembre 2025.

Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération

Rue Maréchal Lyautey Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération

Monument Leclerc

Dimanche 14 septembre

9h Madonne et Lamerey, Monument Leclerc.

9h30 Dompaire, Stèle du Lieutenant Guigon à Dompaire.

10h Bégnécourt, borne de la 2e DB.

10h30 Gelvécourt et Adompt, Stèle du Capitaine de Courçon.

11h Ville sur Illon Char Champagne.

La fanfare Dompaire / Madonne et Lamerey accompagnera le cortège ainsi que l’ Association Militaria de Vincey avec des véhicules militaires anciens.

Le Relais Mémoire de Ville sur Illon sera ouvert au public, le dimanche après-midi.Adultes

0 .

Rue Maréchal Lyautey Monument Leclerc Madonne-et-Lamerey 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 62 13

English :

Commemorations of the Battle of Dompaire and the Liberation of France

Leclerc Monument

Sunday September 14th

9am Madonne and Lamerey, Monument Leclerc.

9:30am Dompaire, Stele of Lieutenant Guigon in Dompaire.

10am Bégnécourt, 2nd DB milestone.

10:30 Gelvécourt and Adompt, Captain de Courçon stele.

11am Ville sur Illon Char Champagne.

The Dompaire / Madonne et Lamerey brass band will accompany the procession, as will the Association Militaria de Vincey with vintage military vehicles.

The Relais Mémoire in Ville sur Illon will be open to the public on Sunday afternoon.

German :

Gedenkfeiern der Schlacht von Dompaire und der Befreiung

Leclerc-Denkmal

Sonntag, den 14. September

9 Uhr Madonne und Lamerey, Monument Leclerc.

9.30 Uhr Dompaire, Stele von Leutnant Guigon in Dompaire.

10 Uhr Bégnécourt, Grenzstein der 2. DB.

10.30 Uhr Gelvécourt und Adompt, Stele von Capitaine de Courçon.

11 Uhr Ville sur Illon Char Champagne.

Die Musikkapelle Dompaire / Madonne et Lamerey wird den Umzug begleiten, ebenso wie die Association Militaria de Vincey mit alten Militärfahrzeugen.

Das Relais Mémoire in Ville sur Illon ist am Sonntagnachmittag für die Öffentlichkeit zugänglich.

Italiano :

Commemorazioni della battaglia di Dompaire e della liberazione della Francia

Monumento a Leclerc

Domenica 14 settembre:

ore 9.00 Madonne e Lamerey, Monumento a Leclerc.

9.30 Dompaire, Stele del tenente Guigon a Dompaire.

10.00 Bégnécourt, 2ª marcatura DB.

10.30 Gelvécourt e Adompt, stele del capitano de Courçon.

11.00 Ville sur Illon Char Champagne.

La banda di Dompaire / Madonne et Lamerey accompagnerà il corteo, così come l’Associazione Militaria di Vincey con veicoli militari d’epoca.

Il Relais Mémoire di Ville sur Illon sarà aperto al pubblico domenica pomeriggio.

Espanol :

Conmemoraciones de la Batalla de Dompaire y de la Liberación de Francia

Monumento a Leclerc

Domingo 14 de septiembre:

9 h Madonne y Lamerey, Monumento a Leclerc.

9.30 h Dompaire, Estela del teniente Guigon en Dompaire.

10.00 h Bégnécourt, 2.º marcador DB.

10.30 Gelvécourt y Adompt, Estela del Capitán de Courçon.

11h Ville sur Illon Char Champagne.

La banda de música Dompaire / Madonne et Lamerey acompañará el desfile, al igual que la Association Militaria de Vincey con vehículos militares de época.

El Relais Mémoire de Ville sur Illon estará abierto al público el domingo por la tarde.

L’événement Commémorations de la bataille de Dompaire et de la libération Madonne-et-Lamerey a été mis à jour le 2025-09-02 par OT MIRECOURT