Commémorations de la journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives Rue Marion Garay Saint-Jean-de-Luz

Commémorations de la journée nationale d’hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Cérémonie commémorative

16h00 pour l’appel du 18 juin au Monument aux morts de Saint Jean de Luz

16h30 pour l’opération Ariel à la plaque du souvenir de l’Hôtel de Ville pour

l’opération Ariel .

Rue Marion Garay Monument aux morts Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 51 61 71 contact@saintjeandeluz.fr

