Commémorations de la mort de Stofflet La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges

Commémorations de la mort de Stofflet

La Poitevinière 17 quater Rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 21:00:00

Date(s) :

2026-02-21

230 ans de la mort de Stofflet

Il y a 230 ans (le 25 février 1796) le général vendéen Stofflet était capturé par les bleus dans une ferme à la Poitevinière, puis conduit à Angers pour y être fusillé.

Trois associations Le Souvenir Vendéen, la Poite dans le Rétro et la Troupe des Coeurs de Chouans ont décidé de commémorer ensemble cet évènement en proposant une journée spéciale le 21 février prochain.

Au programme une conférence d’André-Hubert Hérault sur le parcours de Stofflet, un dépôt de gerbes à la croix de la Saugrenière (tout près du lieu de l’arrestation) et une randonnée spectacle à la nuit tombante où les randonneurs devraient croiser Stofflet mais aussi les gendarmes qui le cherchent. (Les bottes pour la randonnée sont indispensables, la lumière un grand plus…). .

La Poitevinière 17 quater Rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire coeursdechouans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

230th anniversary of Stofflet’s death

L’événement Commémorations de la mort de Stofflet Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-02-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges