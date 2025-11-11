Commémorations du 11 Novembre au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette Souchez

Commémorations du 11 Novembre au Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Chaque année à l’occasion des commémorations du 11 novembre, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette propose d’entretenir ensemble la flamme du souvenir autour d’une retraite aux flambeaux, un moment émouvant, surprenant et accessible à tous, y compris et surtout aux plus jeunes.

Programmation en cours d’élaboration. La programmation sera connue fin septembre 2025. Merci de votre compréhension. .

English :

Every year on the occasion of the November 11th commemorations, the Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette organizes a torch-lit retreat to keep the flame of remembrance alive. It’s a moving and surprising experience, accessible to all, including and especially the very young.

German :

Jedes Jahr anlässlich der Gedenkfeiern zum 11. November lädt das Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette dazu ein, die Flamme der Erinnerung bei einem Fackelzug am Leben zu erhalten ein bewegender, überraschender und für alle zugänglicher Moment, auch und vor allem für die Jüngsten.

Italiano :

Ogni anno, in occasione delle commemorazioni dell’11 novembre, il Memoriale di Notre-Dame-de-Lorette 14-18 invita i visitatori a mantenere viva la fiamma del ricordo con una fiaccolata, un’esperienza commovente e sorprendente, accessibile a tutti, anche e soprattutto ai giovanissimi.

Espanol :

Cada año, con motivo de las conmemoraciones del 11 de noviembre, el Memorial 14-18 de Notre-Dame-de-Lorette invita a los visitantes a mantener viva la llama del recuerdo con un retiro iluminado con antorchas, una experiencia conmovedora y sorprendente, accesible a todos, incluidos y especialmente los más pequeños.

