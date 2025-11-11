Commémorations du 11 novembre Autheuil-en-Valois

Commémorations du 11 novembre

️ Commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale

Une animation sera présentée par des collégiens après un trimestre de recherches avec leur professeur d’Histoire pour faire revivre les soldats d’Autheuil morts au front mais aussi tous les soldats enterrés dans le carré militaire du cimetière communal.

English :

?? Commemoration of the First World War Armistice

After a trimester of research with their history teacher, schoolchildren will present an animation to bring back to life the Autheuil soldiers who died at the front, as well as all those buried in the communal cemetery’s military square.

German :

?? Gedenken an den Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs

Eine Animation wird von Schülern der Mittelstufe präsentiert, die ein Vierteljahr lang mit ihrem Geschichtslehrer recherchiert haben, um die an der Front gefallenen Soldaten aus Autheuil wiederzubeleben , aber auch alle Soldaten, die auf dem Militärfriedhof der Gemeinde begraben sind.

Italiano :

?? Commemorazione dell’Armistizio della Prima Guerra Mondiale

Dopo un periodo di ricerca con il loro insegnante di storia, gli scolari presenteranno un evento per far rivivere i soldati di Autheuil morti al fronte e tutti i soldati sepolti nella sezione militare del cimitero locale.

Espanol :

?? Conmemoración del Armisticio de la Primera Guerra Mundial

Tras un trimestre de investigación con su profesor de historia, los escolares presentarán un acto para dar vida a los soldados de Autheuil que murieron en el frente, así como a todos los soldados enterrados en la sección militar del cementerio local.

