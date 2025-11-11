Commémorations du 11 novembre Boissy-Fresnoy

Commémorations du 11 novembre

18 Rue Jean Charron Boissy-Fresnoy Oise

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

11 novembre 2025, 11:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Cérémonie commémorative de la Première Guerre Mondiale

le 11 novembre, à 11h dans la cour de la mairie puis au monument aux morts

Lecture de textes

Dépôt de fleurs

La Marseillaise chantée par les élèves de l’école

Reproduction d’une tranchée à visiter de 10h à 16h

18 Rue Jean Charron Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 14 15

English :

First World War commemorative ceremony

november 11, 11am in the town hall courtyard, then at the war memorial

Reading of texts

Laying of flowers

La Marseillaise sung by schoolchildren

Reproduction of a trench to visit from 10 a.m. to 4 p.m

German :

Gedenkzeremonie zum Ersten Weltkrieg

am 11. November, um 11 Uhr im Hof des Rathauses und anschließend am Kriegsdenkmal

Lesung von Texten

Niederlegung von Blumen

Die Marseillaise, gesungen von den Schülern der Schule

Nachbau eines Schützengrabens zur Besichtigung von 10 bis 16 Uhr

Italiano :

Cerimonia commemorativa della Prima guerra mondiale

11 novembre, ore 11.00 nel cortile del Municipio, poi al monumento ai caduti

Lettura di testi

Deposizione di fiori

La Marsigliese cantata dagli alunni delle scuole

Riproduzione di una trincea da visitare dalle 10.00 alle 16.00

Espanol :

Ceremonia conmemorativa de la Primera Guerra Mundial

11 de noviembre, 11h en el patio del Ayuntamiento, después en el memorial de guerra

Lectura de textos

Colocación de flores

La Marsellesa cantada por los escolares

Reproducción de una trinchera para visitar de 10.00 a 16.00 horas

