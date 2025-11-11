Commémorations du 11 novembre Boissy-Fresnoy
Commémorations du 11 novembre Boissy-Fresnoy mardi 11 novembre 2025.
Commémorations du 11 novembre
18 Rue Jean Charron Boissy-Fresnoy Oise
Début : 2025-11-11 11:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Cérémonie commémorative de la Première Guerre Mondiale
le 11 novembre, à 11h dans la cour de la mairie puis au monument aux morts
Lecture de textes
Dépôt de fleurs
La Marseillaise chantée par les élèves de l’école
Reproduction d’une tranchée à visiter de 10h à 16h
English :
First World War commemorative ceremony
november 11, 11am in the town hall courtyard, then at the war memorial
Reading of texts
Laying of flowers
La Marseillaise sung by schoolchildren
Reproduction of a trench to visit from 10 a.m. to 4 p.m
German :
Gedenkzeremonie zum Ersten Weltkrieg
am 11. November, um 11 Uhr im Hof des Rathauses und anschließend am Kriegsdenkmal
Lesung von Texten
Niederlegung von Blumen
Die Marseillaise, gesungen von den Schülern der Schule
Nachbau eines Schützengrabens zur Besichtigung von 10 bis 16 Uhr
Italiano :
Cerimonia commemorativa della Prima guerra mondiale
11 novembre, ore 11.00 nel cortile del Municipio, poi al monumento ai caduti
Lettura di testi
Deposizione di fiori
La Marsigliese cantata dagli alunni delle scuole
Riproduzione di una trincea da visitare dalle 10.00 alle 16.00
Espanol :
Ceremonia conmemorativa de la Primera Guerra Mundial
11 de noviembre, 11h en el patio del Ayuntamiento, después en el memorial de guerra
Lectura de textos
Colocación de flores
La Marsellesa cantada por los escolares
Reproducción de una trinchera para visitar de 10.00 a 16.00 horas
