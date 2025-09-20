COMMÉMORATIONS MAX ROUQUETTE Montpellier

Montpellier Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des 20 ans de la disparition du poète et écrivain occitan Max Rouquette, deux journées de festivités viendront marquer l’inauguration de la nouvelle place qui porte son nom. Ce projet d’embellissement s’inscrit comme une étape clé dans la transformation du quartier des Arceaux et, plus largement, du centre-ville.

À l’est, l’aménagement a été conçu pour renforcer le lien avec le Peyrou et prolonger le centre historique grâce à des gradins végétalisés, agrémentés d’une fontaine évoquant une cascade. Au nord, une lisière arborée accueille des espaces ludiques et sportifs, ainsi qu’un kiosque alimentaire destiné à animer la place.

Au sud de l’aqueduc, des salons de fraîcheur plantés et équipés de jeux complètent l’ensemble. Ce vaste espace végétalisé, qui compte 130 arbres méditerranéens, a été pensé à hauteur d’enfants afin d’offrir une diversité d’aires de jeux et des terrains de basket. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

As part of the celebrations marking the 20th anniversary of the death of Occitan poet and writer Max Rouquette, 2 days of festivities are being organized to inaugurate the new square. The project to embellish the Place Max Rouquette and its surroundings represents a major step in the transformation of the Arceaux district and, more broadly, the town center.

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Todestag des okzitanischen Dichters und Schriftstellers Max Rouquette werden zwei Tage lang Festlichkeiten zur Einweihung des neuen Platzes veranstaltet. Das Projekt zur Verschönerung des Max Rouquette-Platzes und seiner Umgebung stellt nämlich eine wichtige Etappe bei der Umgestaltung des Arceaux-Viertels und im weiteren Sinne des Stadtzentrums dar.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni dalla morte del poeta e scrittore occitano Max Rouquette, sono stati organizzati 2 giorni di festa per inaugurare la nuova piazza. Il progetto di abbellimento di Place Max Rouquette e dei suoi dintorni rappresenta un passo importante nella trasformazione del quartiere di Arceaux e, più in generale, del centro città.

Espanol :

En el marco de las celebraciones de los 20 años de la muerte del poeta y escritor occitano Max Rouquette, se organizan 2 días de fiesta para inaugurar la nueva plaza. El proyecto de embellecimiento de la plaza Max Rouquette y sus alrededores representa una etapa importante en la transformación del barrio de Arceaux y, más ampliamente, del centro de la ciudad.

