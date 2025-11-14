Commencer à exister – AVANT-PREMIERE Le Sirque Nexon

Début : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:15:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:15:00

Un face à face aussi sensible que physique : une traversée intime de nos héritages familiaux.

Exister c’est oser se jeter dans le monde disait Simone de Beauvoir. Le jongleur Martin Palisse et l’acrobate Stefan Kinsman se confient sans pudeur au metteur en scène-portraitiste David Gauchard sur les traces que leur père a laissées en eux. Entre les mots crus et parfois violents, l’acte physique devient une sorte d’invitation à l’oubli, à l’amitié, à la construction d’une nouvelle forme de famille. Entre quête d’identité, acte performatif et apprentissage de la douceur, Commencer à exister, finit par soulever avec finesse et humour une forme d’espoir de la transformation.

Le Sirque 6 Place de l’Eglise, 87800 Nexon, France Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555009836 https://www.lesirque.com Implanté en 2001 dans le parc du château de Nexon. Lieu de répétition pour les équipes artistiques en résidence de création, lieu de pratiques amateurs et pour les actions culturelles et artistiques, lieu de spectacle notamment pour le Festival annuel de la Route du Cirque au mois d’août. Structure circulaire de 32 mètres de diamètre et de 13 mètres de haut, aux couleurs de la casaque des jockeys de Nexon, d’une forme architecturale rappelant celle des tours du château. Parking

Compagnie L’unijambiste

Pauline Gouablin