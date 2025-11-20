Commencer à exister – CREATION Les SUBS Lyon

Commencer à exister – CREATION 20 – 22 novembre Les SUBS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:15:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00 – 2025-11-22T19:15:00

Un face à face aussi sensible que physique : une traversée intime de nos héritages familiaux.

Exister c’est oser se jeter dans le monde disait Simone de Beauvoir. Le jongleur Martin Palisse et l’acrobate Stefan Kinsman se confient sans pudeur au metteur en scène-portraitiste David Gauchard sur les traces que leur père a laissées en eux. Entre les mots crus et parfois violents, l’acte physique devient une sorte d’invitation à l’oubli, à l’amitié, à la construction d’une nouvelle forme de famille. Entre quête d’identité, acte performatif et apprentissage de la douceur, Commencer à exister, finit par soulever avec finesse et humour une forme d’espoir de la transformation.

Les SUBS 8 BIS Quai Saint Vincent Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie L’unijambiste

Pauline Gouablin