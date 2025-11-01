Commencer à exister Mégisserie Saint-Junien

Commencer à exister Jeudi 2 avril 2026, 20h00 Mégisserie Haute-Vienne

Début : 2026-04-02T20:00:00 – 2026-04-02T21:15:00

Fin : 2026-04-02T20:00:00 – 2026-04-02T21:15:00

Un face à face aussi sensible que physique : une traversée intime de nos héritages familiaux.

Exister c’est oser se jeter dans le monde disait Simone de Beauvoir. Le jongleur Martin Palisse et l’acrobate Stefan Kinsman se confient sans pudeur au metteur en scène-portraitiste David Gauchard sur les traces que leur père a laissées en eux. Entre les mots crus et parfois violents, l’acte physique devient une sorte d’invitation à l’oubli, à l’amitié, à la construction d’une nouvelle forme de famille. Entre quête d’identité, acte performatif et apprentissage de la douceur, Commencer à exister, finit par soulever avec finesse et humour une forme d’espoir de la transformation.

Mégisserie 14 Av. Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien, France Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Compagnie L’unijambiste

Pauline Gouablin